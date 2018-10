Zapisał się w historii, rozbijając 247 orzechów w 60 sekund. Przy użyciu głowy oczywiście

Do sieci trafiło nagranie z niezwykłego wyczynu 32-letniego Pakistańczyka. Ten trenujący sztuki walki mężczyzna postanowił ruszyć głową i przy okazji rozbić 247 orzechów w 60 sekund. Wynik doprawdy imponujący. Po pobiciu rekordu rozbite było też czoło sportowca, ale czego się nie robi dla tytułu „najszybciej rozbijającego orzechy głową człowieka na świecie”?

Próba bicia rekordu nagrywana była w jednym z liceów w Karaczi. Nad wszystkim czuwało niezależne jury oraz dopingujący zawodnika trenerzy, którzy motywowali go, gdy przez moment jego mózg próbował powstrzymać to szaleństwo. Po chwilowym zawahaniu mężczyzna powrócił do swojego zadania i pomimo bryzgającej na stół krwi, był w stanie dokończyć próbę.

Świeżo upieczony rekordzista to Mohammad Rashid Naseem. Zapamiętajcie to nazwisko. Jak zapowiada 32-latek, to dopiero początek, bo w planach ma jeszcze 50 innych tego typu rekordów. – Trenuję bardzo ciężko i kiedykolwiek ustanowię nowy rekord, daje mi to dużo radości – mówił po udanej próbie. Ciekawe, co na to ten, któremu Pakistańczyk rekord odebrał. Poprzedni najlepszy na świecie w rozbijaniu orzechów głową – Hindus Navin Kumar – zdołał zgnieść czołem „zaledwie” 217 sztuk. Dokonał tego w listopadzie ubiegłego roku. Z pewnością więc będzie chciał odzyskać tytuł.