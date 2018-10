Skandaliczne zachowanie Rosjanina. Pokazał polskim kibicom środkowy palec

W niedzielę rozegrano w Kielcach spotkanie 5. kolejki Ligi Mistrzów. Lokalne PGE Vive po emocjonującym meczu pokonało Vardar Skopje 31:27. Od początku starcia nie brakowało spięć między zawodnikami. W 14. minucie czerwoną kartkę za uderzenie Michała Jureckiego obejrzał Vuko Borozan. W drugiej części spotkania podobna kara spotkała Alexa Dujszebajewa grającego w PGE VIVE, który odepchnął rywala w nieprzepisowy sposób. Ostatecznie gospodarze udowodnili swoją sportową wyższość. Macedoński zespół najwyraźniej nie mógł pogodzić się z porażką, a negatywne emocje towarzyszyły zawodnikom także po syrenie kończącej mecz.

Środkowy palec w kierunku trybun

Kibice od początku żywiołowo dopingowali zawodników z Kielc. – Doping był taki, że niewiele było słychać – przyznał w rozmowie z „Przeglądem Sportowym” zawodnik PGE Vive, Artsiom Karaliok. Trybuny nastawione przychylnie do gospodarzy oraz przegrana nie spodobały się do tego stopnia Timurowi Dibriowowi, że ten wykonał obraźliwy gest. Schodząc z boiska pokazał publiczności środkowy palec, co czujnie wychwycił fotograf kieleckiego klubu.

