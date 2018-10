Rodzinny dramat polskiego piłkarza. Jego córka walczy o życie

„W tych trudnych dla Nas chwilach bardzo prosimy o modlitwę za Naszą córeczkę, która walczy o to by z nami zostać” – taki wpis pojawił się na profilu Filipa Burkhardta na Twitterze. Piłkarz do swojego posta dołączył też zdjęcie swojej córki.

Jego publikacja natychmiast zyskała popularność dzięki internautom. Wpis został udostępniony ponad 600 razy, a w komentarzach pojawiło się wiele słów otuchy pod adresem piłkarza Bytovii Bytów.

Do sytuacji zawodnika odniósł się po ostatnim meczu z Chojniczanką Chojnice (1:1) trener Bytovii Bytów Adrian Stawski. – Chcieliśmy bardzo mocno wygrać dla Filipa Burkhardta i jego córki, która walczy o życie i będzie miała w poniedziałek operację. Stąd też dzisiaj absencja Filipa. Będziemy się za Was modlić, będziemy razem z Tobą w tym trudnym okresie dla Was – mówił.

Wpis z wyrazami wsparcia dla zawodnika i jego córki pojawił się także na profilu klubu na Facebooku.

