Światowa federacja zawiesiła Polski Związek Łuczniczy. Będzie problem ze startami reprezentacji

O sprawie poinformował Onet. W 2016 roku doszło do wyboru nowych władz Polskiego Związku Łuczniczego. Problem w tym, że zarząd związku podjął dwa lata temu uchwałę dotyczącą konwencji wojewódzkich. To w trakcie ich trwania miało dojść do wyboru delegatów na zjazd. Taką decyzję zaskarżył Dolnośląski Związek Łuczniczy, zgłaszając sprawę do ministra sportu Witolda Bańki. Zarząd miał naruszyć statut, ponieważ poszczególne okręgi mogą wybierać delegatów kierując się własnymi przepisami.

Co zakwestionowano?

Skarga do ministra dotyczyła także przyjęcia 30 nowych członków zwyczajnych PZŁucz, chociaż niektórzy z nich nie posiadali licencji i nie brali udziału w zawodach. Resort sportu przeprowadził kontrolę z której wynikało, że 15 z 40 klubów nie spełniało wymogów ustawy o sporcie. Mimo, że resort zakwestionował konwencje wojewódzkie, to nie zdecydował się wprowadzić do związku kuratora.

W sprawie postanowiła interweniować Międzynarodowa Federacja Łucznicza. PZłucz został zawieszony do odwołania. Decyzja zostanie cofnięta, gdy związek przeprowadzi przejrzyste wybory, które będzie obserwowała firma audytorska. Przez ten czas polscy zawodnicy mogą startować w zawodach, w których nie jest wymagana rejestracja narodowa. Z kolei zgłoszenia reprezentacji może dokonać tylko ministerstwo sportu.

