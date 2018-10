Tłum kibiców przywitał reprezentanta Polski. Genoa zorganizowała „Piątek Day”

7 meczów w Serie A i 9 bramek – to bilans Krzysztofa Piątka po transferze do Genui. Jeśli dorzucimy do tego pucharowe występy, w sumie da to 13 goli w 8 spotkaniach. Nic dziwnego, że reprezentant Polski szybko stał się ulubieńcem kibiców. Z materiału „Przeglądu Sportowego” mogliśmy dowiedzieć się, że koszulki z nazwiskiem Polaka kupowane są najczęściej. Jego klub postanowił pójść o krok dalej i zorganizować „Piątek Day” specjalnie dla tych, którzy chcieliby spotkać się z napastnikiem, zrobić sobie z nim zdjęcie czy zdobyć autograf.

Wydarzenie, które odbyło się z inicjatywy Genui przyciągnęło tłumy kibiców. Klub podzielił się zdjęciami z „Piątek Day” na Twitterze.

Na tym jednak nie koniec, ponieważ w serwisie YouTube udostępniono nagrania ze spotkania z fanami. Polak podpisywał koszulki, chętnie pozował do zdjęć i rozmawiał ze wszystkimi, którzy przyszli się z nim zobaczyć.

Piątek był pytany m.in. o najbliższe starcie Genui z Juventusem Turyn, które odbędzie się 20 października. „El Pistolero” przyznał, że jego drużyna zmierzy się z najsilniejszym klubem we Włoszech, który ma w swojej kadrze jednego z najlepszych graczy na świecie – Cristiano Ronaldo.

Reprezentant Polski musiał zmierzyć się także z pytaniami o ewentualny transfer, ale uparcie odpowiadał, że nie chce komentować plotek.

