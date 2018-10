Tie-break w decydującym secie na Wimbledonie? Już w 2019 roku

By zdobyć seta trzeba wygrać 6 gemów. Sprawa komplikuje się, gdy mierzący się zawodnicy zdobywają ich tyle samo. Wtedy czas na decydującą rozgrywkę, czyli tie-break. Na Wimbledonie tie-breaki były dotychczas rozgrywane we wszystkich setach, oprócz tych decydujących – czyli trzeciego w przypadku kobiet i piątego w grze mężczyzn. W takich sytuacjach grano zawsze do dwóch gemów przewagi nie rozgrywając tie-breaka. Teraz sytuacja ma się zmienić.

Tenis to sport z określonymi od lat zasadami. W ciągu roku rozgrywanych jest szereg turniejów. Za najbardziej prestiżowe uznaje się rozgrywki wielkoszlemowe. Wimbledon, który wciąż większości kojarzy się z jedzeniem truskawek i białymi strojami zawodników, wprowadza pewną zmianę. Już w 2019 roku ma pojawić się możliwość rozegrania tie-breaka w decydującym secie, gdy wynik będzie wynosił 12:12. Organizatorzy uważają, że nadszedł właściwy czas, by wprowadzić tie-breaka do decydujących setów na Wimbledonie. Podkreślają, że nowe rozwiązanie daje graczom równe szanse na zwycięstwo, a jednocześnie pozwala organizatorom na utrzymywanie ustalonego harmonogramu całego turnieju. Najdłuższy mecz tenisowy w historii Przypomnijmy, że na Wimbledonie dochodziło już w historii do przeciągających się w nieskończoność dramatycznych spotkań. Najdłuższy mecz w historii tenisa rozegrali John Isner i Nicolas Mahut. Isner zwyciężył w piątym secie wynikiem 70:68. Taki wynik częściej spotykany w koszykówce niż w tenisie. Mecz trwał 11 godzin i 5 minut. Rozgrywano go przez kilka dni kilkakrotnie przerywając. Czytaj także:

Agnieszka Radwańska otworzyła hotel w Krakowie. Wystrój pokoi nawiązuje do jej sukcesów