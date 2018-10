Były gwiazdor porno broni Cristiano Ronaldo: On nie jest potworem

Rocco Siffredi pochodzi z Włoch i przez lata występował w filmach porno. Wciąż jest postacią popularną, o czym świadczy fakt, że na Instagramie obserwuje go niemal 200 tys. użytkowników. Teraz postanowi zabrać głos w sprawie Cristiano Ronaldo, który jest oskarżany o gwałt. – Nigdy nie wierzyłem w historie kobiet, które mówiły, że zostały zgwałcone przez celebrytów. To się prawie nigdy nie zdarza. Ronaldo nie jest potworem, nie jest typem chłopaka, który by kogoś zgwałcił – stwierdził Siffredi. – Nie da się zgwałcić kogoś analnie w tak prosty sposób. To byłoby naprawdę bardzo trudne. Ktoś musiałby tę kobietę trzymać albo musiałaby być związana – dodał.

Oskarżenie o gwałt

Przypomnijmy, Kathryn Mayorga w rozmowie z niemieckim dziennikiem „Der Spiegel” powiedziała, że w 2009 roku została zgwałcona przez Cristiano Ronaldo w pokoju hotelowym w Las Vegas. Piłkarz rok później miał zapłacić jej za milczenie w tej sprawie. Po tych rewelacjach do prawnika reprezentującego 34-latkę zgłosiły się kolejne kobiety, które miały paść ofiarą napaści seksualnej ze strony Portugalczyka. Przedstawiciel zawodnika Juventusu Turyn jednoznacznie odpiera te zarzuty twierdząc, że dokumenty w sprawie zostały „całkowicie sfabrykowane”.

