22-latka nadzieją polskiej koszykówki. Internauci zachwyceni jej zdjęciami

Ostatnie lata nie były łaskawe dla naszej reprezentacji koszykarek. Choć do 2005 roku polska kadra na stałe gościła w czołowej dziesiątce Mistrzostw Europy, w ostatnich latach zawodniczki nie mogą pochwalić się sportowymi sukcesami. Być może pozytywnie na grę naszej reprezentacji wpłynie nowa zawodniczka - Klaudia Gertchen. 22-latka występuje na pozycji niskiej lub silnej skrzydłowej. Swoją karierę rozpoczynała w UKS-ie Olimp Rawicz. Następnie przeniosła się do zespołu z Poznania.

Z MUKS-em w sezonie 2014/2015 wywalczyła awans do Basket Ligi Kobiet.W 2016 roku przeniosła się do Łodzi. Po trwającym 12 miesięcy wypożyczeniu do Grot Mobilis Pabianice zaczęła regularnie grać w Łodzi. W sezonie 2017/2018 pojawiła się na parkiecie w 24 spotkaniach, w których zdobyła 201 punktów. Dobrze weszła również w nowy sezon. W trzech spotkaniach odnotowała ponad 66 proc. skuteczność w przypadku rzutów za dwa. Zawodniczka prowadzi również profil na Instagramie, na którym dzieli się z internautami zdjęciami z treningów i podróży.