Gwiazdor wrestlingu musi przerwać karierę. „Białaczka wróciła”

Roman Reigns, a właściwie Leati Joseph „Joe” Anoaʻi ogłosił smutną wiadomość w poniedziałek 22 października, podczas Monday Night Raw. Wyznał, że białaczka powróciła, co oznacza, że ​​nie może już być „tym walczącym mistrzem”.

Zwracając się do tłumu 33-latek przyznał, że spełnił swoje marzenia. – Nie miało znaczenia, czy dopingowaliście mnie, czy gwizdaliście. Zawsze reagowaliście na mnie i to jest najważniejsze. Za to muszę wam bardzo dziękować – mówił. Reigns szybko doprecyzował, że jego przemowa nie jest ogłoszeniem, że wybiera się na emeryturę. – Pokonam to, a wrócę, abyście mogli zobaczyć mnie bardzo, bardzo szybko – zapewnił. Po emocjonalnym przemówieniu uściskali go Dean Ambrose i Seth Rollins – partnerzy z grupy wrestlingowej The Shield.

Roman Reigns po ogłoszeniu wiadomości o nawrocie białaczki dostał ogromne wsparcie w internecie. Jego fani w mediach społecznościowych zamieszczają komentarze i promują na Twitterze hasztag #ThankYouRoman.

Kim jest Roman Reigns?

Leati Joseph „Joe” Anoaʻi, którego ringowy pseudonim brzmi Roman Reigns, to amerykański wrestler, były zawodnik futbolu kanadyjskiego. Występuje w federacji WWE w brandzie Raw. Uczestniczył w wielu walkach wieczoru gal pay-per-view, w tym na WrestleManii 31, WrestleManii 32 i WrestleManii 33. Pomimo układania scenariuszy budujących Reignsa jako fana publiczności, Reigns otrzymuje wiele negatywnych reakcji od fanów i krytyków. W rezultacie, w 2016 r. został wybrany najbardziej znienawidzonym zawodnikiem roku przez czasopismo „Pro Wrestling Illustrated”.

Czytaj także:

Selma Blair choruje na stwardnienie rozsiane. Poruszający wpis aktorki