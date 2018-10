Dramat zawodniczki podczas maratonu. Biegła do mety ze złamaną nogą

W prefekturze Fukoka na japońskiej wyspie Kiusiu zorganizowano eliminacje do biegu księżniczki Ekiden. Na starcie pojawiły się sześcioosobowe drużyny. Uczestnicy musieli podzielić się tak, aby w sumie przebiec królewski dystans. Jedna z zawodniczek doznała podczas maratonu przykrej kontuzji. Rei Iida, która reprezentowała barwy teamu Iwatani Sangyo miała w sumie do pokonania 3,5 kilometra. Niecałe 300 metrów przed metą biegaczka przewróciła się.

Upadek był tak nieszczęśliwy, że kobieta złamała nogę. Kiedy kapitan drużyny dowiedział się o wypadku postanowił zrezygnować z udziału zespołu w rywalizacji. Z powodu problemów komunikacyjnych informacja ta nie dotarła do zawodniczki. Na nagraniu, które trafiło do sieci widać, jak Rei Iida na kolanach czołga się do mety. Ponieważ kobieta nie miała żadnych ochraniaczy, pokaleczyła sobie kolana a na asfalcie zostawiła ślady krwi. Szczęśliwie udało jej się jednak dotrzeć do celu i przekazać pałeczkę koleżance z drużyny. Finalnie jej drużyna ukończyła bieg.

