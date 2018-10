Paprykarz na krzesełkach w sektorze. Tak „przywitano” kibiców Lecha Poznań

U zawodnika Ekstraklasy wykryto guza. „Różne myśli chodzą po głowie”

Adam Frączczak od kilku sezonów występuje w Pogoni Szczecin. Kibice nie mają jednak ostatnio okazji do oglądania go na boiskach Ekstraklasy. U zawodnika zdiagnozowano guza przysadki mózgowej. Czeka go operacja.