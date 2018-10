Cristiano Ronaldo zdradził powody odejścia z Realu. Nie chodziło o pieniądze

Cristiano Ronaldo w lipcu przeszedł z Realu Madryt do Juventusu Turyn. W hiszpańskim klubie był czołową postacią, a jego gra miała wymierny wpływ na sukcesy, jakie „Królewscy” osiągali w poprzednich sezonach. Tym bardziej transfer do „Starej Damy” był dużą niespodzianką, a kibice zaczęli spekulować na temat powodów takiej decyzji Portugalczyka. W poniedziałek w „France Football” pojawił się wywiad z zawodnikiem, który dostarczył szczegółów na ten temat.

Nie chodzi o pieniądze i Zidane'a

Zawodnik zasugerował, że wpływ na jego transfer miała postawa prezesa Realu, Florentino Pereza. – Będąc w klubie czułem, szczególnie ze strony prezea, że nie jestem już traktowany w ten sam sposób, jak na początku – powiedział Ronaldo. Dodał, że Perez miał mu dawać do zrozumienia, iż nie jest już „niezbędny” w drużynie. – Czasami czytałem w wiadomościach, że to ja poprosiłem o odejście. Jest w tym trochę prawdy, ale po prostu miałem wrażenie, że prezes nie chciał mnie zatrzymać – dodał Portugalczyk.

Ronaldo powiedział, że nie odszedł do Juventusu Turyn dla pieniędzy. – Jeśli chodziłoby o pieniądze, to przeszedłbym do Chin, gdzie zarabiałbym pięć razy więcej niż teraz lub podczas gry dla Realu. Nie przeszedłem do Juventusu dla pieniędzy. Zarabiałem tyle samo w Madrycie, o ile nawet nie więcej – zaznaczył piłkarz. – Różnica jest taka, że w Juventusie mnie chcą. Powiedzieli mi to i jest to jasne. Dali mi to do zrozumienia – dodał. Dwa miesiące przed transferem Ronaldo do „Starej Damy”, z Realem Madryt pożegnał się Zinedine Zidane. Portugalczyk podkreślił jednak, że odejście trenera nie miało wpływu na jego decyzję o transferze.

