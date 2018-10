Ogromny sukces 19-latki. Polka została mistrzynią świata bikini fitness!

W Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku rozegrano w weekend Mistrzostwa Świata bikini fitness. Reprezentanci Polski kilka razy stawali na podium m.in. Piotr Zieliński zdobył brązowy medal, a Dagmara Domińczak złoto. Ogromny sukces odnotowała 19-letnia Natalia Czajkowska, która została mistrzynią świata w kategorii do 162 cm. „19-latka Mistrzynią Świata Seniorek?! To jak najpiękniejszy sen. Momentu, w którym stałam na scenie czekając na werdykt sędziów – pierwsze czy drugie miejsce – nie zapomnę do końca życia. Szczerzę mówiąc na początku bardzo chciałam wejść do finału, a wynik przerósł moje oczekiwania 1000 razy. Top 6 Mistrzostw Świata był marzeniem...Usłyszeć hymn Polski mając na szyi złoty krążek...uczucie nie do opisania” – napisała zawodniczka na swoim profilu na Instagramie. To nie pierwszy medal na koncie Czajkowskiej. W 2017 roku zawodniczka zdobyła ytuł wicemistrzyni Polski w kulturystyce i fitness amatorów. Na koncie ma już 5 medali złotych i 2 srebrne.

Czym jest bikini fitness?

Jest to kategoria sportów sylwetkowych dla kobiet, które chcą prezentować rezultaty diety oraz treningów. W tej kategorii sylwetki powinny by subtelne i znacznie mniej umięśnione niż w przypadku kulturystki czy fitnessu sylwetkowego. Zawody w tej dyscyplinie polegają na pozowaniu pojedynczo lub w parach. Uczestniczki rywalizacji są ubrane w dwuczęściowe stroje kąpielowe, często bogato zdobione, mają również specjalne szpilki, które mają dodatkowo podkreślić kształt pośladków oraz łydek.