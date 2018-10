Polscy lekkoatleci dołączyli do Wojska Polskiego. Wśród nich m.in. Sofia Ennaoui

Ogromny sukces 19-latki. Polka została mistrzynią świata bikini...

19-letnia Natalia Czajkowska została mistrzynią świata seniorek bikini fitness w kategorii do 162 cm. „Usłyszeć hymn Polski mając na szyi złoty krążek to uczucie nie do opisania” – napisała zawodniczka na swoim profilu na Instagramie.