Lewandowscy świętowali Halloween w „upiornych” przebraniach. „Moja seksowna Lara Croft”

Święto Halloween każdego roku znajduje coraz więcej zwolenników. Wśród nich znaleźli się kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski Robert Lewandowski oraz jego żona Anna. Para udostępniła na Instagramie zdjęcia z imprezy, na którą udała się w Monachium. Szczególne wrażenie zrobił strój Anny Lewandowskiej, która przebrała się za Larę Croft, bohaterkę filmów i gier „Tomb Raider”. Piłkarz nie krył zachwytu stylizacją partnerki. „Z moją seksowną żoną Larą Croft” – napisał Robert Lewandowski przy zdjęciu opublikowanym w mediach społecznościowych. Kapitan reprezentacji Polski także wybrał postać filmową. Przebrał się za bohatera serialu „Breaking Bad” - Waltera White’a.

Tradycja obchodzenia Halloween przywędrowała do Polski ze Stanów Zjednoczonych. To właśnie w USA, a także w Kanadzie oraz Wielkiej Brytanii święto to jest najbardziej hucznie obchodzone. Głównym symbolem święta jest wydrążona i podświetlona od środka dynia z wyszczerbionymi zębami. Inne popularne motywy to duchy, demony, zombie, wampiry, czarownice, trupie czaszki oraz nietoperze. Dokładna geneza święta nie jest znana. Według części historyków tradycja Halloween może się wywodzić z rzmyskiego święta na cześć bóstwa owoców i nasion (Pomony) albo celtyckiego święta na powitanie zimy. Istnieje również teoria, według której Halloween wywodzi się z obchodzonego w Europie północnej święta z okazji końca jesieni a początku zimy, znanego na terenach irlandzkich jako Samhain.