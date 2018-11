Mundial 2030 na Bałkanach? Cztery państwa rozważają kandydaturę

Jak podaje agencja Reutera, Bułgaria, Grecja, Serbia i Rumunia rozważają wspólną kandydaturę w konkursie na gospodarza mistrzostw świata w 2030 roku. Chociaż ostatnie z wymienionych państw jedynie w niewielkiej części leży na Bałkanach, to wspomniana propozycja została już okrzyknięta przez media jako projekt krajów bałkańskich. O tym, że taki pomysł jest wśród rządzących traktowany poważnie, świadczą wypowiedzi polityków.

Jak nie mundial to Euro 2028?

Najpierw o wspólnej kandydaturze mówił premier Grecji Aleksis Tsipras. Podczas piątkowej konferencji prasowej w Warnie wtórował mu premier Bułgarii, Bojko Borisow. – Podobnie jak Bułgaria i Włochy były gospodarzami mistrzostw świata w siatkówce, tak samo Serbia, Grecja, Rumunia i Bułgaria mogą ubiegać się o prawo do organizacji piłkarskiego mundialu w 2030 roku – powiedział Borisow.

Kraje bałkańskie już od 1976 roku czekają na okazję do zorganizowania imprezy w randze mistrzowskiej. Wówczas to Jugosławia była gospodarzem Mistrzostw Europy. Powtórka takiego scenariusza może stać się możliwa już w 2028 roku, ponieważ wspomniane państwa rozważają zgłoszenie swojej kandydatury w rywalizacji o prawo do przeprowadzenia mistrzostw Starego Kontynentu. Potwierdził to prezydent Serbii Aleksandar Vucic, a rzeczniczka bułgarskiego rządu stwierdziła, że wspólna oferta na organizację turnieju w 2028 roku została już przedyskutowana.

Inni kandydaci

Pomysł na zorganizowanie Euro 2028 może być traktowany przez państwa bałtyckie jako swego rodzaju „plan awaryjny”. Rywalizacja o prawo do roli gospodarza mundialu zapowiada się bowiem bardzo ciekawie. Angielski związek piłkarski ogłosił już plan przeprowadzenia studium wykonalności oferty, w ramach której gospodarzami mistrzostw świata w 2030 roku miałaby być Anglia, Irlandia Północna, Szkocja oraz Walia.

Chęć zorganizowania najważniejszej piłkarskiej imprezy globu mają także Argentyna, Paragwaj i Urugwaj. Na korzyść państw z Ameryki Południowej przemawia fakt, że w 2030 roku będziemy obchodzić setną rocznicę zorganizowania pierwszego mundialu, którego gospodarzem był Urugwaj. W stawce o prawo do organizacji mistrzostw świata będzie liczyło się także Maroko, które prawdopodobnie zgłosi kandydaturę razem z Algierią i Tunezją.

Przypomnijmy, najbliższe mistrzostwa świata zostaną rozegrane w 2022 roku w Katarze. Cztery lata później mundial odbędzie się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.