Polski lekkoatleta był wicemistrzem Europy. Musi zakończyć karierę z powodu nieuleczalnej choroby

– Od dwóch lat miałem problemy z plecami. Z biegiem czasu zaczęło się to przeradzać w straszny ból. Promieniował on od tułowia i nieraz dochodził aż do kostek. Były momenty, że mój stan się poprawiał, przez dzień czy dwa było lepiej, ale potem bóle znów wracały – opowiadał w rozmowie z „Przeglądem Sportowym” Artur Kuciapski. Wicemistrz Europy z Zurychu przyznał, że po prześwietleniu stawów krzyżowo-biodrowych okazało się, że ma zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. – Zdiagnozowano u mnie, że choroba ta ma podłoże genetyczne. Obecnie jest ona nieuleczalna – podkreślił 25-letni lekkoatleta. Oznacza to, że Kuciapski musi się pożegnać z wyczynowym sportem. Lekkoatleta zaznaczył jednak, że przy jego chorobie zalecany jest jednak rekreacyjny ruchu. Zawodnik przyznał, że spróbuje przerzucić się na boks amatorski.

Kim jest Artur Kuciapski?

Urodzony w 1993 roku Artur Kuciapski w 2014 zdobył srebrny medal w biegu na 800 m podczas czempionatu Europy w Zurychu. Jet to największe osiągnięcie w jego karierze sportowej. Rok później w Tallinnie został młodzieżowym mistrzem Europy. Złoty (2013) i brązowy (2014 oraz 2015) medalista mistrzostw Polski seniorów w biegu na 800 metrów. Na tym samym dystansie w halowych mistrzostwach kraju zdobył dwukrotnie srebro (2013 i 2017) oraz brąz (2014), w 2017 zdobył także srebrny medal w sztafecie 4 × 200 metrów.

