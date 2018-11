Ronaldinho ma na koncie kilka euro. Co stało się z pieniędzmi piłkarza?

Ronaldinho był jednym z najlepszych piłkarzy swojego pokolenia. Jego nieprawdopodobna technika oraz finezja przyniosły mu sławę na całym świecie. Sukcesy odnoszone z najlepszymi europejskimi klubami, w tym z FC Barceloną, zapewniły mu kontrakty, dzięki którym stał się milionerem. Okazuje się jednak, że z tych pieniędzy na oficjalnych kontach Brazylijczyka nie pozostało ani śladu.

Został bankrutem?

Jak podaje besoccer.com, Ronaldinho razem z bratem jest winny brazylijskiemu rządowi dwa miliony euro. Jest to kara za prowadzenie nielegalnej budowy na obszarze chronionym platformy rybackiej. Wcześniej obu Brazylijczykom zablokowano paszporty, a na poczet zaległych należności próbowano przejąć konto Ronaldinho. Wówczas urzędników spotkała przykra niespodzianka. Na jego rachunkach bankowych znajduje się około sześciu euro.

Chociaż były piłkarz Barcelony żyje rozrzutnie podróżując po całym świecie, to na brak dochodów nie może narzekać. Wciąż ma ważną umowę sponsorską z Nike, do niedawna pracował także jako ambasador „Dumy Katalonii”. Po zablokowaniu paszportu podróże na jakiś czas ustaną, ale trudno uwierzyć, że 38-letni Brazylijczyk niemal rok po zakończeniu kariery został bankrutem. Urzędnicy zapewne wkrótce prześwietlą jego dochody, by wymóc zapłatę należnych długów.

