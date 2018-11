Wpadka piłkarza Milanu. Wrzucił zdjęcie z Ronaldo i... nagim gwiazdorem Juventusu w tle

Juventus pokonał w niedzielnym hicie ligowym Milan, a wkład w zwycięstwo „Starej Damy” miał Cristiano Ronaldo. Portugalczyk w 81. minucie przypieczętował zwycięstwo drużyny z Turynu. Wygrana rywala stała się dla piłkarzy z Mediolanu dobrym pretekstem, by podejść do Portugalczyka i osobiście mu pogratulować, a przy okazji zrobić wspólne zdjęcie. O takim marzył Raoul Bellanova, który po zakończeniu meczu poszedł do szatni Juventusu.

Spostrzegawczość fanów

18-letni Włoch zrobił sobie zdjęcie z Ronaldo, a następnie opublikował je na Instagramie. Nie zauważył jednak, że w tle stoi kompletnie nagi Giorgio Chiellini, który najwyraźniej dopiero co wyszedł spod prysznica. Fani zwrócili uwagę Bellanovie na to, że niechcący uchwycił „mistrza drugiego planu”. Zdjęcie zostało natychmiast usunięte, ale jak wiadomo – w internecie nic nie ginie. Wizerunek nagiego Chielliniego został udostępniony w mediach społecznościowych.

Niedzielne zwycięstwo Juventusu pomogło „Starej Damie” umocnić się na pozycji lidera w Serie A. Za plecami drużyny z Turynu znajduje się Napoli. Ekipa Arkadiusza Milika i Piotra Zielińskiego traci do rywala już sześć punktów. Milan jest 5. i traci do lidera 13 oczek.

