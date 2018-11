Marcin Gortat rzucił wyzwanie „kaszanki”. Podjął je polski dziennikarz

„Jak znajdziesz obywatela USA, który zje kaszankę zasmażaną z jajkiem, to dam ci tysiąc dolarów” – napisał kilka dni temu na Twitterze Marcin Gortat. Post nie umknął uwadze Pawła Żuchowskiego, który pracuje jako korespondent radia RMF FM w Stanach Zjednoczonych. Reporter podjął wyzwanie, zapraszając do współpracy byłego amerykańskiego żołnierza i weterana wojny w Iraku – Marka. Ten ochoczo zjadł potrawę, a nagranie trafiło do sieci.

„Po prostu szał”

Żuchowski zaznaczył jednak, że zarówno jemu, jak i byłemu wojskowemu nie zależy na pieniądzach. Poprosił o zrobienie przelewu na konto Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci. – Potrzebują asystora kaszlu za ponad 20 tysięcy złotych. To dużo. Ale za te tysiąc dolarów to da się kupić na przykład koncentrator tlenu. Być może jakiś maluch dzięki temu dożyje do kolejnego Bożego Narodzenia. A najbliższe święta spędzi w domu, a nie w szpitalu – dodał.