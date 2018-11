Problem przed starciem z Czechami. „Decyzję podejmiemy przed meczem”

Towarzyski mecz Polaków z Czechami będzie przedostatnim rozgrywanym w tym roku przez Biało-czerwonych. Podopieczni Jerzego Brzęczka będą mogli potraktować go jako rozgrzewkę przed zaplanowanym na 20 listopada spotkaniem z Portugalią. Podczas środowej konferencji prasowej Jerzy Brzęczek przyznał, że „każdy mecz jest ważny i w każdym chcemy odnieść zwycięstwo”. Selekcjoner zdradził, że w czwartek zagramy ustawieniem z dwoma skrzydłowymi.

Grosicki w pierwszym składzie?

Pewniakiem do wyjścia w podstawowym składzie wydaje się być Kamil Grosicki, który także pojawił się na konferencji prasowej. Forma „Turbogrosika” ostatnio wzrosła, a dzięki regularnej grze w klubie ma szanse na to, by znowu odgrywać kluczową rolę w kadrze. – Cieszę się, że wywalczyłem miejsce w składzie Hull. Stało się tak jak powiedziałem na poprzednim zgrupowaniu: że na następne przyjadę w lepszej formie – powiedział skrzydłowy. Dodał, że „mecze w klubie a mecze w reprezentacji to w ogóle inny poziom i na pewno w jutrzejszym meczu poziom będzie bardzo wysoki” .

Brzęczek został zapytany także o aktualną sytuację kadrową. Trener podkreślił, ze Robert Lewandowski powrócił już do normalnego treningu z drużyną. – Ale generalnie sytuacja nie jest komfortowa z Arturem Jędrzejczykiem i Damianem Szymańskim. Oni będą trenować indywidualnie i decyzję odnośnie ich występu podejmiemy krótko przed meczem – powiedział selekcjoner.

O której początek meczu Polska – Czechy?

Mecz Polska – Czechy rozpocznie się o godz. 18:00 w czwartek 15 listopada. Spotkanie towarzyskie odbędzie się w Gdańsku, na obiekcie Stadion Energa Gdańsk.

Gdzie oglądać mecz Polska – Czechy?

Transmisja z meczu Polska – Czechy będzie dostępna w telewizji na kanałach TVP Sport oraz Polsat Sport. Darmowa transmisja w internecie dostępna będzie na sport.tvp.pl i w aplikacji mobilnej. Po uiszczeniu opłaty mecz można zobaczyć także w IPLA TV.

