Niecodzienne zachcianki Ronaldo. Piłkarz wydał 31 tys. euro na dwie butelki wina

Jak podają media, Cristiano Ronaldo wraz z rodziną wypoczywa w Londynie. Pojawił się m.in. na meczu tenisowym w ramach rozgrywanego w tym mieście turnieju. Z kolei z partnerką Georginą Rodríguez wybrał się do Royal Opera House, który jest uznawany za jeden z najważniejszych gmachów operowych w Londynie. Zdjęcia z tego wydarzenia opublikowała hiszpańska modelka za pośrednictwem Instagrama.

Według portalu calciomercato.com Ronaldo słynie z tego, że unika picia alkoholu. Piłkarz nie chce, by jakiekolwiek czynniki mogły negatywnie odbijać się na jego sportowej dyspozycji. Tym razem zrobił jednak wyjątek. Kupił dwie butelki wina, za które zapłacił 31 tys. euro. Pierwszy trunek to wino Richebourg Grand Cru, które jest uznawane za najdroższe na świecie. Kosztowało sportowca 20 tys. euro. Druga butelka zaś to Pomerol Ptrus, za którą zapłacił jedynie… 11 tys. euro.

Problemy Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo nie ma ostatnio dobrej prasy. Pod koniec września Kathryn Mayorga stwierdziła, że Portugalczyk zgwałcił ją w 2009 roku w pokoju hotelowym w Las Vegas. Zawodnik Juventusu Turyn stanowczo zaprzeczył tym oskarżeniom twierdząc, że „gwałt jest wstrętną zbrodnią, która jest przeciwna temu, kim jest i w co wierzy” . Media podjęły temat a prawnik, który reprezentuje Mayrogę, oznajmił, że trzy kolejne kobiety oskarżyły 33-latka o napaść seksualną.

