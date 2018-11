Siatkarze wciąż nie otrzymali premii. Rząd nie wypłaca nagród z obawy przed złamaniem prawa

Polscy siatkarze 30 września potwierdzili swoją dominację na świecie i obronili tytuł najlepszej drużyny globu. Osiągnięcia reprezentantów docenił Mateusz Morawiecki, obiecując 2 mln zł nagrody dla kadrowiczów oraz sztabu trenerskiego. W połowie października premier zarządził przekazanie dodatkowych 15 mln zł na rozwój dyscypliny. Pieniądze trafiły do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Inaczej sytuacja ma się w przypadku premii obiecanej zawodnikom.

„Ministerstwo znalazło się w potrzasku”

Wysokość premii wypłacanej sportowcom jest regulowana przez rozporządzenie z 14 listopada 2017 roku. Wynika z niego, że każdy reprezentant za zdobycie mistrzostwa świata może otrzymać 27,6 tys. zł na głowę. Szef rządu obiecał z kolei średnio niemal 100 tys. zł dla każdego z reprezentantów. Oznacza to, że Witold Bańka by wypełnić obietnicę premiera, musiałby naruszyć własne rozporządzenie. A tego chce uniknąć. – Ministerstwo znalazło się w potrzasku. Po nowelizacji rozporządzenia wzrosłyby też nagrody za mistrzostwo świata w innych dyscyplinach. Minister może się tego obawiać – powiedział informator portalu gazeta.pl.