Waży ponad 190 kg i chciał walczyć z dżihadystami. „Irański Hulk” podpisze kontrakt z KSW?

To na razie nieoficjalne informacje, ale według portalu fightbible.net, Sajad Gharibi miałby zmierzyć się z Martynem Fordem, którego zakontraktowanie przedstawiciele KSW ogłosili podczas październikowej gali.

„Irański Hulk”

Ford przez wielu mógłby zostać uznany za olbrzyma, ale Gharibi, o którym mówi się „Irański Hulk” albo „Perski Herkules” prezentuje się jeszcze bardziej efektownie. Waży ponad 190 kg i zajmuje się podnoszeniem ciężarów, ale trenował też zapasy. Rywalizacja na ringu KSW byłaby dla niego nowym sportowym wyzwaniem w życiu. Na łamach fightbible.net podano więcej szczegółów w tej sprawie. Obie strony rzekomo zgodziły się już na walkę, ale ostateczne warunki nie zostały jeszcze ustalone.

Sport.pl zaznacza jednak, że KSW zaprzecza, iż Gharibi podpisał kontrakt. Polska federacja nie wyklucza, że „Irański Hulk” w przyszłości wystąpi na ich gali.

Chciał walczyć z IS

Gharibi dwa lata temu zyskał rozgłos w sieci za sprawą swoich zapowiedzi, odnośnie walki z tzw. Państwem Islamskim (IS). Na swoim Instagramie, gdzie obecnie obserwuje go ponad 390 tys. osób opublikował oświadczenie, w którym stwierdził, że jest gotowy do walki z dżihadystami. Deklarował, że zamierza wstąpić do wojska i przejść niezbędne szkolenie.