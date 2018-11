Afera dopingowa. Dziewięcioro biathlonistów zawieszonych

To kolejne problemy, jakie dotykają tą dyscyplinę. Tuż przed rozpoczęciem kolejnego sezonu biathlonowego Pucharu Świata (pierwsze zawody obędą się 2 grudnia w słoweńskiej Pokljuce) międzynarodowa federacja zarządzająca biathlonem podjęła decyzję o zawieszeniu 9 zawodników z Kazachstanu. Decyzja IBU ma związek ze śledztwem, które jest prowadzone w Austrii oraz we Włoszech. Policja wkroczyła do kwatery kazachskiej ekipy jeszcze przed rozpoczęciem mistrzostw świata w Hochfilzen w 2017. Służby znalazły leki oraz środki farmakologiczne, których stosowanie jest złamaniem przepisów antydopingowych. Wówczas nie zabroniono jednak zawodnikom startu w zawodach. Kilka miesięcy później policja znalazła w pokoju hotelowym lekarza drużyny z Kazachstanu Chossilbeka Tagajewa duże ilości środka o nazwie prednisolon. Jest to lek o właściwościach przeciwzapalnych, który jest wpisany na listę produktów zakazanych.

IBU ukarała m.in. Galinę Wiszniewską, która w poprzednim sezonie wielokrotnie znajdowała się w czołowej szóstce zawodów. Raz też stanęła na najniższym stopniu podium - w 2017 roku w szwedzkim Oestersund. Towarzyszył jej Maksym Braun, który także został zawieszony. Na opublikowanej przez IBU liście znaleźli się także Jan Sawicki, Wassilij Potkorytow, Anton Pantow, Daria Klimina-Ussanowa, Alina Rajkowa, Anna Kistanowa i Olga Połtoranina. Do czasu wyjaśnienia sprawy zawodnicy mają zakaz udziału w jakichkolwiek zawodach.