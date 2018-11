Grzegorz Krychowiak znowu zaskoczył. Jego buty rozbawiły fanów

Grzegorz Krychowiak od kilku miesięcy występuje w Lokomotiwie Moskwa. W stolicy Rosji zamieszkał ze swoją partnerką, Celią Jaunat. Para ostatnio wzięła udział w sesji, w której zaprezentowała ubrania dostosowane do warunków atmosferycznych panujących w aktualnym miejscu zamieszkania. Oboje założyli długie, brązowe płaszcze, a Jaunat dobrała do tego klasyczne kozaki sięgające przed kolano. Buty Krychowiaka wzbudziły więcej kontrowersji.

Futrzane obuwie rozbawiło niektórych fanów. „Fajne kierpce” – brzmi jeden z komentarzy. „Po błocie już panie Grzegorzu się w tych butach nie pójdzie... no po prostu szkoda, kto to później upierze?” – napisał ktoś inny. Jeden z użytkowników zwrócił uwagę, że „płaszcz jest mega” . „Ale co ty masz chłopie na nogach?” – dodał. Nie brakuje jednak także przychylnych komentarzy oraz pochwał za ciekawy styl.

Sławny palec w pupie

O ile obuwie Krychowiaka wzbudziło wśród kibiców uśmiech, to w przeszłości zdarzały się materiały z jego udziałem, które można określić jako kontrowersyjne. Tak było w przypadku nagrań opublikowanych w lipcu na Instastories przez Jaunat. Na krótkich filmikach nagrywanych na jednej z prywatnych plaż będących częścią wysp Bahama widać m.in. jak reprezentant Polski bawi się w kierowcę Ubera czy robi na piasku orzełka.

Fani piłki nożnej zwrócili jednak uwagę na nagranie, na którym Celia wkłada swojemu partnerowi palec w pupę. Oburzenia publikowaniem tego typu filmików w internecie nie kryli dziennikarze sportowi, którzy w komentarzach na Twitterze podkreślali, że poważnemu zawodnikowi starającemu się wówczas o transfer do innego klubu nie wypada publikować tego typu nagrań.