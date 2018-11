Poważna kontuzja reprezentanta Niemiec. W sieci pojawiło się drastyczne nagranie

Matthias Ginter od ubiegłego roku występuje w barwach Borussii Mönchengladbach. Zawodnik, który na mundialu w 2014 roku zdobył złoto z reprezentacją Niemiec, wybiegł na murawę podczas ostatniego spotkania ligowego. Meczu z Hannover 96 nie zaliczy jednak do udanych. Pod koniec pierwszej połowy zderzył się z Noahem Joelem Sarenrenem Bazee. Rywal z impetem uderzył głową w twarz Niemca, który momentalnie padł na murawę.

Czeka go przerwa w grze

Ginter musiał opuścić boisko, a w szpitalu poddał się szczegółowym badaniom. Te wykazały, że doszło do złamania kości jarzmowej i szczęki. Uraz piłkarza potwierdziła już reprezentacja Niemiec. Na Twitterze drużyna narodowa poinformowała, że we wtorek odbędzie się operacja Gintera. Nie zabrakło także życzeń szybkiego powrotu do zdrowia.

Nie podano jednak orientacyjnego terminu powrotu zawodnika do gry. Jego absencja będzie jednak z pewnością dużym osłabieniem dla klubu, który obecnie zajmuje drugie miejsce w Bundeslidze. Ekipa Gintera traci cztery punkty do Borussii Dortmund i ma tyle samo „oczek” przewagi nad trzecim Eintrachtem Frankfurt. Bayern Monachium jest piąty.

