Bartosz Kurek rozwiązał kontrakt z klubem. Stocznia Szczecin ma poważne problemy

O problemach w Stoczni Szczecin pisano już od jakiegoś czasu. Klub zalega z wypłatami dla zawodników. Siatkarze od prawie trzech miesięcy nie dostali pieniędzy. Zespół miał także problemy z pozyskaniem sponsora strategicznego. Problemy dotyczyły m.in. Bartka Kurka - MVP Mistrzostw Świata. Jak się okazuje zawodnik rozwiązał kontrakt z klubem. Informacja została oficjalnie potwierdzona przez przedstawicieli Stoczni Szczecin. „Bartosz Kurek nie jest już zawodnikiem naszej drużyny. Umowa między atakującym oraz klubem została rozwiązana za porozumieniem stron. Serdecznie dziękujemy Bartkowi nie tylko za znakomitą grę w barwach Stoczni Szczecin, ale też za jego zaangażowanie i codzienną postawę. Zawodnikowi życzymy powodzenia i sukcesów w dalszej karierze sportowej” - napisano w oświadczeniu.

Na chwilę obecną nie wiadomo, gdzie przez dalszą część sezonu będzie grał nasz atakujący. Pojawiły się spekulacje o transferze do Zenitu Sankt Petersburg, jednak w tym klubie jest już dwóch obcokrajowców, co wyczerpuje limit na graczy z za granicy. Kurek mógłby jednak zastąpić kubańskiego przyjmującego, który jest obecnie kontuzjowany. To dla naszego mistrza świata oznaczałoby jednak grę na zupełnie innej pozycji. Oficjalnie klub twierdzi, że nie prowadzi żadnych rozmów z Polakiem.

Niepewna jest także przyszłość Łukasza Żygadły. Spekukowano, że zawodnik wzmocni ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle. Ze wstępnych informacji wynika, ze Nicholas Hoag przeniesie się do Włoch, a dyrektor sportowy Radostin Stojczew wróci na ławkę trenerską w innym klubie.