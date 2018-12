Seksistowskie pytanie na gali Złotej Piłki. Zdziwieni byli nawet piłkarze

Jak podaje BBC, galę prowadził francuski DJ, Martin Solveig. Po raz pierwszy w historii nagrodę Złotej Piłki wręczono także kobiecie. Wyróżnienie powędrowało do Ady Hegerberg, która występuje w Olympique Lyon oraz reprezentacji Norwegii. Bramkostrzelna piłkarka z pewnością zapamięta poniedziałkowy wieczór na długo, i to nie tylko ze względu na prestiżową nagrodę.

„Przejaw seksizmu w sporcie”

Gdy Hegerberg pojawiła się na scenie, Solveig najpierw z nią zatańczył. Później zadał pytanie, które wywołało zdziwienie zarówno zawodniczki, jak i piłkarzy oraz dziennikarzy obecnych na sali. – Umiesz twerkować? – zapytał DJ, mając na myśli charakterystyczny taniec polegający na rytmicznym potrząsaniu pośladkami. Norweżka odpowiedziała krótko „nie” i opuściła scenę. Chociaż gdzieniegdzie było słychać śmiechy, to kamery uchwyciły także zaskoczenie gości, w tym Kyliana Mbappe.

Solveig zrozumiał swój błąd i po zakończonej ceremonii podszedł do Hegerberg. Potwierdziła to sama piłkarka w rozmowie z BBC. – Przyszedł do mnie później i było mu naprawdę smutno z powodu tej sytuacji – powiedziała Norweżka. Dodała, że nie traktuje incydentu jako przejaw „molestowania seksualnego”.

DJ postanowił nie tylko osobiście przeprosić piłkarkę, ale także wystosować komunikat do wszystkich, którzy mogli poczuć się urażeni jego zachowaniem. Wśród jego krytyków znalazł się m.in. utytułowany tenisista Andy Murray, który we wpisie na Instagramie stwierdził, że tekst o twerkowaniu był „kolejnym przykładem niedorzecznego seksizmu, który wciąż istnieje w sporcie” . Muzyk odniósł się do stawianych mu zarzutów stwierdzając, że „przeprasza każdego, kto mógł poczuć się obrażony” . – To był żart, prawdopodobnie zły i chcę za to przeprosić. Jestem zaskoczony tym, co czytam w internecie, ale nie chciałem nikogo urazić – powiedział w krótkim nagraniu zamieszczonym na Twitterze. – Dodał, że wpadka wynika ze słabej znajomości języka angielskiego.

