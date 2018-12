Szykują się rewolucyjne zmiany w Ekstraklasie. To nie podoba się klubom

O planach PZPN-u poinformował na Facebooku Mateusz Święcicki. Zmiany mają dotyczyć zatrudniania obcokrajowców w klubach. Obecne przepisy umożliwiają grę dwóch zawodników spoza Unii Europejskiej. Tych z paszportami państw członkowskich może być nawet jedenastu. To się może jednak zmienić. Dziennikarz Eleven Sports napisał, że od następnego sezonu PZPN chce wprowadzić limit wszystkich obcokrajowców oraz obowiązek gry co najmniej jednego młodzieżowca. „Informacja nie przebiła się jeszcze do mediów, kluby otrzymały wytyczne ze związku i zaczęły protestować” – zdradził Święcicki.

Płacenie „pod stołem”

Dziennikarz podzielił się przy okazji swoją opinią na temat projektowanych zmian. Stwierdził, że dyrektorom klubów sprowadzanie obcokrajowców zwyczajnie się opłaca, dlatego bez przymusu nie będą z nich rezygnować. „Często (co nie oznacza, że zawsze) jest tak, że dyrektor ściągając piłkarza zza granicy dzieli się z jego menedżerem prowizją. Ma w tym swój prywatny interes. Kupujemy zawodnika X, ty dostajesz kasę za pośrednictwo, ale część płacisz mi pod stołem. Typowa praktyka” – napisał Święcicki.