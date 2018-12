Jędrzejczyk nie wykorzystała szansy na przejście do historii UFC. Przegrała z Szewczenko

Joanna Jędrzejczyk nie wykorzystała szansy na przejście do historii UFC. Polka mogła zostać pierwszą mistrzynią federacji w dwóch kategoriach wagowych. Jędrzejczyk, była mistrzyni UFC w wadze słomkowej, przegrała jednak walkę o pas wagi muszej z Walentiną Szewczenko. Po pięciu rundach pojedynku wszyscy sędziowie punktowali 49:46 na korzyść zawodniczki z Kirgistanu. Dla Polki była to już trzecia porażka w czterech ostatnich walkach. Wcześniej sportsmenka z Olsztyna dwukrotnie uległa Rose Namajunas.

To dobra kategoria dla mnie. Przez 4,5 roku walczyłam w kategorii słomkowej, więc to było dla mnie coś nowego. Ale nie czułam, żeby Walentina była najtrudniejszą rywalką w mojej karierze. Na mojej twarzy widać kilka siniaków, ale nie wyglądam tak źle jak jej poprzednia rywalka – uważa Jędrzejczyk. – To była moja pierwsza walka w kategorii muszej. Od razu z tak trudną rywalką i o pas. Jestem z siebie dumna. Pobiłam rekord Rondy Rousey pod względem liczby walk o tytuł. Bardzo się z tego cieszę – dodała Polka.