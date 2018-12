Udany debiut Bartosza Kurka w stolicy. Został MVP spotkania

Mecz z Indykpolem AZS Olsztyn był okazją do debiutu dla dwóch nowych zawodników ONICO Warszawa – Bartosza Kurka i Nikołaja Penczewa. W wyjściowym składzie pojawił się pierwszy z nich, któremu towarzyszyli Brizard, Wrona, Vigrass, Kwolek, Łukasik oraz Wojtaszek. Goście z kolei rozpoczęli w zestawieniu: Hadrava, Lux, Zniszczoł, Kapelus, Pietraszko, Woicki, Żurek (libero).

Spotkanie rozpoczęło się od serii punktów dla ONICO przy zagrywce Antoine’a Brizarda (3:0). W kilku kolejnych akcjach gra się wyrównała. Obaj rozgrywający często wykorzystywali środkowych (Vigrass, Wrona, po stronie Olsztyna Zniszczoł i Pietraszko), dobrze funkcjonowały skrzydła ONICO. W środkowej części seta gościom przytrafiła się druga seria błędów – po autowych atakach Kapelusa i Hadravy zrobiło się 13:7. Gra stołecznych zazębiła się, dzięki czemu przewagę udało się utrzymać do końca pierwszej partii (25:18). Od początku meczu wyróżniał się Kurek (7 punktów w secie), a w końcówce Łukasika zmienił drugi debiutant – Nikołaj Penczew.

Początek drugiej partii był bardziej wyrównany. Stołecznym udało się odskoczyć na dwa punkty po asie Kwolka (6:4), jednak goście szybko odpowiedzieli blokując atak Kurka (8:8). Kilka akcji później, przy zagrywce atakującego ONICO udało się przełamać olsztynian i wyjść na prowadzenie 13:10. Chwilę potem dobry blok stołecznych powiększył tę przewagę do czterech punktów (15:11) i pozwolił graczom ONICO ze spokojem wejść w decydującą część seta. Goście walczyli - skutecznie grał Hadrava, który swoimi atakami zmniejszył nieco prowadzenie gospodarzy (21:19), jednak w kolejnych minutach stołeczni wytrzymali ciśnienie, skutecznie odpowiedzieli i triumfowali do 21.

Trzecią partię ONICO rozpoczęło od mocnego uderzenia, prowadząc 5:0 głównie po dobrej grze blokiem. Goście jednak nie poddali się – przy zagrywce Kapelusa odrobili część strat (6:4) i wrócili do gry. W kilku kolejnych akcjach dwupunktowa przewaga ONICO utrzymywała się, jednak goście stopniowo przejmowali inicjatywę. Kolejne dobre serwisy Kapelusa pozwoliły im wyrównać stan gry (15:15), a dobra gra blokiem objąć prowadzenie. Tym razem to ONICO goniło, ale kolejne bloki i ataki Hadravy w końcówce dały olsztynianom wygraną do 21.

Czwartą partię w wyjściowym składzie stołecznych zaczął Nowakowski, który pojawił się w miejsce Wrony. Siatkarze ONICO nie zrazili się przegraną w trzeciej partii i w kolejnej od początku narzucili swoje warunki. Po dobrej grze blokiem i w kontrach było już 6:2. W kolejnych akcjach mylili się Kapelus i Hadrava i przewaga ONICO rosła (11:4). Goście ratowali się zmianami (Kańczok, Gil), ale presja ze strony ONICO była coraz większa. Po kilku atakach Kurka i Kwolka było już 20:9 i wiadomym było, że wpadka z trzeciego seta już się nie powtórzy. Ostatnie akcje meczu to błędy gości w zagrywce, atak Kurka, a spotkanie zakończył blokiem Brizard (25:11). Statuetka najlepszego gracza meczu trafiła w ręce właśnie Bartosza Kurka, który świetnie zadebiutował w warszawskim Torwarze.

