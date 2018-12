Mamed Khalidov: Biorę leki i leczę się u psychiatry

Mamed Khalidov w listopadzie 2015 roku zdobył pas wagi średniej KSW. W maju ubiegłego roku pokonał z kolei czepiona dywizji półśredniej Borysa Mańkowskiego. Później jednak przegrał oba starcia z Tomaszem Narkunem, mistrzem wagi półciężkiej. Po porażce powiedział, że kończy karierę.

– Mój problem polega na tym, że czasami przestaje mi pracować mózg. Mam problemy z utrzymaniem koncentracji. Może nic mi nie być przez pół roku, ale przychodzi w końcu taki moment, że mnie łapie i nie wiem, gdzie jestem – przyznał w rozmowie z „Super Expressem” . – Teraz jestem na sto procent pewny, że to jest koniec. Nie mogę walczyć, gdy nie jestem w stanie dawać z siebie stu procent – dodał.

Mamed Khalidov trafił do Polski w 1997 roku wraz z grupą Czeczenów. Uczył się języka polskiego we Wrocławiu, a następnie wyjechał do Olsztyna, gdzie ukończył studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim na kierunku zarządzanie i administracja. W 2010 roku otrzymał polskie obywatelstwo. Jest żonaty z Polką i ma dwóch synów.