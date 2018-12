Neymar zaskoczył fanów. Nowa fryzura inna niż dotychczasowe

Brazylijski piłkarz jest kojarzony nieodłącznie z trzema rzeczami: bajeczną techniką, skłonnością do symulacji oraz dbaniem o wizerunek. Jego fryzura a la spaghetti, w której wystąpił podczas rosyjskiego mundialu, szybko stała się hitem w mediach społecznościowych. Internauci byli bezlitośni, a Neymar trafił na dziesiątki memów, które przy okazji przypominamy. Nowe uczesanie zawodnika PSG może i nie jest tak samo elektryzujące, ale z pewnością zainteresuje fanów piłki nożnej. Brazylijczyk postawił na... dredy.

Zdjęcie Neymara opublikował na Instagramie jego fryzjer. Do sieci trafiło także nagranie ukazujące „proces twórczy”. Czy nowa fryzura przełoży się na dyspozycję Brazylijczyka na boisku? Przekonamy się o tym już w sobotę, gdy klub Neymara podejmie w lidze francuskiej Nantes. Do tej pory były gracz Barcelony strzelił 16 bramek w 19 meczach we wszystkich rozgrywkach, dokładając do tego osiem asyst. Jego dobra forma pomogła PSG awansować do dalszej fazy Ligi Mistrzów, gdzie Paryżanie zmierzą się z Manchesterem United.