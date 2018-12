Sędzia kazał zawodnikowi ściąć dredy tuż przed pojedynkiem wrestlingu. Wszczęto dochodzenie w sprawie

Głośno stało się w mediach społecznościowym o nagraniu przedstawiającym zapaśnika z Buena Regional High School, któremu obcinane są dredy tuż przed rozgrywką sportową. Wiele osób oburzonych jest tym, co się stało i oskarża sędziego o uprzedzenia rasowe.

Zgodnie z listem od dyrektora szkoły Davida Cappuccio Jr., zapaśnik zdecydował się na obcięcie włosów, zamiast zrezygnować z meczu w środę po tym, jak sędzia powiedział mu, że jego dredy nie są zgodne z regulaminem ligi. Zapaśnik następnie wygrał mecz i wyraźnie poirytowany opuścił halę.

W oświadczeniu z piątkowego wieczoru rzeczniczka biura prokuratora generalnego z New Jersey, Gurbir Grewal, oświadczyła, że wydział ds. Praw obywatelskich wszczął dochodzenie w sprawie tego incydentu w ramach porozumienia z New Jersey State Interscholastic Athletic Association (NJSIAA) z 2013 r. dotyczącej "stronniczości w sportach". Sędzia nie zostanie przydzielony do moderowania meczów, dopóki incydent nie zostanie "dokładnie sprawdzony" – przekazano.

Zgodnie z regulaminem, włosy zapaśnika nie mogą spadać poniżej kołnierzyka koszuli z tyłu, poniżej płatków uszu po bokach lub poniżej brwi. Jeśli są dłuższe, niż pozwala na to reguła, zapaśnik musi je związać lub ukryć je pod osłoną przymocowaną do ochraniaczy słuchu.