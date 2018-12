Michał Pazdan zmieni klub? Transfer możliwy już w styczniu

Piotr Wołosik z „Przeglądu Sportowego” napisał na Twitterze, że Michał Pazdan jest bliski przejścia do tureckiego Goeztepe. Trener klubu, który zajmuje 10. miejsce w lidze, jest zainteresowany pozyskaniem reprezentanta Polski, a ostateczną decyzję w sprawie mają podjąć szefowie Goeztepe.

Byli zainteresowani już w 2016 roku

Michał Pazdan był łączony z tureckim klubem już dwa lata temu, gdy po udanych Mistrzostwach Europy jego wartość rynkowa zdecydowanie wzrosła. Spekulowano, że transfer zawodnika Legii zamknie się w kwocie 2 mln euro. Ostatecznie reprezentant Polski pozostał w stołecznym klubie, a temat powrócił przed zbliżającym się okienkiem transferowym.

Legioniści nie mają co jednak liczyć na to, że otrzymają za Pazdana 2 mln euro. Obrońca ma problem z łapaniem się do podstawowego składu, a w obecnym sezonie wybiegł na boisko zaledwie siedem razy, licząc wszystkie rozgrywki. Jego wartość rynkowa zmalała, a kwota ewentualnego transferu zostanie podana zapewne dopiero po podpisaniu kontraktu przez piłkarza.

