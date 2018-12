Kubica o swoim wyzwaniu na nowy sezon Formuły 1. „To trudniejsze od powrotu”

Robert Kubica w rozmowie z TVP Sport przyznał, że powrót do Formuły 1 na pewno nie będzie łatwy. – Jedno z większych i najtrudniejszych wyzwań w mojej karierze przede mną. Ale właśnie do tego dążyłem – dodał.

Ponadto, polski kierowca wyjaśnił, że nie ma celu, jeżeli chodzi o konkretne wyniki. – Cel jest jeden, bardzo trudny, może nawet trudniejszy niż powrót do Formuły 1 - pozostanie w tej Formule – zapowiedział. Zdaniem Kubicy konkurencja będzie bardzo duża. – Ściga się 20 najlepszych kierowców na świecie, nie będzie to łatwe zadanie, szczególnie po długiej przerwie. Bolid będzie miał duże znaczenie. Jeżeli damy radę go polepszyć, to zrealizowanie celu będzie łatwiejsze – wskazał Kubica.

Robert Kubica wraca do Formuły 1

Spekulowano o tym od dawna, ale dopiero 22 listopada oficjalnie potwierdzono, że Kubica wróci na tor Formuły 1. „Witamy z powrotem w Formule 1 Robert!” – tymi słowami zespół Williams poinformował na Twitterze, że Robert Kubica dołączył do zespołu jako kierowca. Do innego wpisu dołączono 15-sekundowy spot, w którym występuje Polak. Tym samym potwierdziły się doniesienia radia RMF FM, które informowało o umowie zawartej między teamem Williams a PKN Orlen.

