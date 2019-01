Rodzina Schumachera wydała oświadczenie. „Michael może być dumny”

Oświadczenie rodziny Michaela Schumachera zostało opublikowane na oficjalnym profilu facebookowym byłego kierowcy Formuły 1. Dowiadujemy się z niego, że sportowiec 3 stycznia skończy 50 lat. „Jako prezent dla niego, was oraz nas, fundacja Keep Fighting stworzyła wirtualne muzeum. Oficjalna aplikacja zacznie działać jutro, dzięki czemu będziemy mogli zobaczyć sukcesy Michaela” – czytamy w oświadczeniu.

„Chcemy pamiętać o zwycięstwach”

Rodzina sportowca podkreśliła, że aplikacja jest „kolejnym kamieniem milowym w jej wysiłkach, by uczcić jego osiągnięcia” . „Michael może być dumny z tego, co osiągnął, tak samo jak my jesteśmy. Chcemy pamiętać o jego zwycięstwach, rekordach oraz chwilach radości” – dodano.

W oświadczeniu zapewniono fanów Niemca, że jest on w najlepszych rękach, a rodzina robi wszystko, by mu pomóc. Podkreślono, że zgodnie z życzeniem Schumachera kwestie dotyczące jego zdrowia zawsze były traktowane jako prywatne i nie podawano ich opinii publicznej.

Nie jest już przykuty do łóżka

W grudniu pisaliśmy o tym, że według informacji „Daily Mail” Schumacher nadal przebywa w swej posiadłości w Gland w Szwajcarii. Niemiec nie jest już natomiast przykuty do łóżka i nie musi być podłączony do aparatury. Nadal wymaga jednak stałej, intensywnej opieki pielęgniarskiej i terapeutycznej. Zdaniem brytyjskiej bulwarówki, kosztuje to rodzinę Schumacherów około 55 tysięcy euro tygodniowo.