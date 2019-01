Błaszczykowski rozwiązał kontrakt z Wolsfburgiem. Nie dołączy do Wisły Kraków?

Dotychczasowy klub Jakuba Błaszczykowskiego poinformował o rozwiązaniu kontraktu z Polakiem. Zawodnik wrócił już do ojczyzny, gdzie czeka na rozwój sytuacji. Chociaż początkowo dużo mówiło się o jego powrocie do Wisły Kraków, to taki scenariusz wydaje się coraz mniej prawdopodobny.