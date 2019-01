Wisła Kraków ma nowego prezesa. Poprzednim zajmie się prokuratura?

Dotychczasowy członek Zarządu TS Wisła został nowym, tymczasowym (na trzy tygodnie) prezesem Wisły Kraków SA. Ten były piłkarz z krakowskim klubem związany jest od lat, głównie jako trener i koordynator sekcji młodzieżowych. Do zarządu klubu wszedł pod koniec czerwca 2016 roku. Na stanowisku prezesa Wisłocki zastąpił Marzenę Sarapatę, wokół której zbierają się coraz ciemniejsze chmury. Adwokat Michał Piech za pośrednictwem Twittera poinformował o kokach prawnych podjętych w związku z wątpliwościami co do jej działalności.

„Do prokuratury okręgowej w Krakowie wpłynęło oficjalne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia szeregu przestępstw przez Marzenę Sarapatę i innych osób zarządzających do niedawna klubem piłkarskim Wisła Kraków SA” – pisał prawnik, który podkreślał, że nie jest niczyim reprezentantem, tylko zdenerwowanym fanem sportu.

Wiśle stara się także pomóc były prezes Legii Warszawa – Bogusław Leśnodorski. Poza wsparciem, jakiego klubowi udziela jego kancelaria prawna, sam Leśnodorski kontaktuje się z zawodnikami, by nakłonić ich do pozostania w klubie. Na chwilę obecną wezwania do zapłaty zaległości złożyło już 15 piłkarzy. W 6 przypadkach jest już po terminie. Na piątkowej (4 stycznia) konferencji prasowej pojawiły się też informacje o wynagrodzeniu należnym staremu zarządowi. To 919 tys. złotych dla trzech osób. Rafał Wisłocki funkcję prezesa będzie sprawował nieodpłatnie.

Nowy prezes Wisły wypowiedział się już na temat zawieszonej licencji i najbliższej przyszłości klubu. – Jeśli chodzi o odwieszenie licencji, odbyła się rozmowa i wiemy, co musimy przedstawić, aby wszystko wróciło do stanu poprzedniego i Wisła 7 lutego zagrała mecz. Proszę uwierzyć, że robimy wszystko, aby licencję nam przywrócono. Wierzę, że wspólnymi działaniami jesteśmy w stanie do tego doprowadzić – przekonywał.

Czytaj także:

Unieważniono umowę sprzedaży Wisły Kraków