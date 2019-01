Diego Maradona trafił do szpitala. Miał krwotok wewnętrzny

Diego Maradona pracuje obecnie jako dyrektor sportowy w meksykańskim klubie Dorados de Sinaloa. Od kilku dni legenda piłki nożnej przebywa w Buenos Aires. Jak podaje The Independent, w piątek 4 stycznia Maradona trafił do szpitala Clinica Olivos w Vicente Lopez. Początkowo media informowały, że u byłego piłkarza wystąpiło krwawienie w układzie pokarmowym. dlatego trafił do kliniki. Argentyński dziennik sportowy twierdził jednak, że wizyta w szpitalu była związana z nowymi obowiązkami zawodowymi Maradony, a krwotok wewnętrzny został odkryty przez lekarzy podczas rutynowych badań. Prawnik Argentyńczyka przekazał jedynie, że przechodzi on obecnie badania układu pokarmowego.

Córka gwiazdora Dalma przekazała za pośrednictwem Twittera, że Maradona po kilku godzinach wyszedł ze szpitala. „Tym, którzy naprawdę niepokoili się o mego tatę, chcę powiedzieć, że ma się już lepiej i wkrótce będzie w domu” - napisała. Szpital nie wydał żadnego oświadczenia w sprawie jego zdrowia. Wiadomo jedynie, że lekarze zalecili przeprowadzenie dokładnych badań endoskopowych.

Według dziennikarza Luisa Ventury to nie jedyne problemy zdrowotne byłego piłkarza. Z jego informacji wynika, że Maradona ma depresję z powodu problemów, z jakimi zmaga się w życiu osobistym. Legenda południowoamerykańskiego futbolu cierpi też na ciężką chorobę zwyrodnieniową stawów kolanowych. Pierwsze objawy choroby zaobserwowano kilka lat temu - w 2004 r. Agencja Reutera przypomina, że podczas tegorocznego mundialu Maradona zemdlał a W 2005 r. przeszedł operację żołądka.

