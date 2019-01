Skandaliczny wpis Ribery'ego. Jest reakcja Bayernu Monachium

Piłkarz Bayernu Monachium trzy dni temu zamieścił na swoim profilu na Instagramie filmik, na którym chwali się, że je stek pokryty złotem. Pod nagraniem pojawiło się wiele krytycznych komentarzy od kibiców francuskiego skrzydłowego, którzy stwierdzili, że piłkarz jest rozrzutny, a tego typu filmiki świadczą o braku klasy i empatii. Na odpowiedź piłkarza nie trzeba było długo czekać.

„Wyjaśnijmy sobie coś. Zacznijmy od zazdrośników, hejterów i tych, którzy przyszli na świat tylko dlatego, że prezerwatywa była dziurawa. J***ć wasze matki, babcie oraz całe wasze drzewo genealogiczne. Mój sukces zawdzięczam przede wszystkim Bogu i sobie, moim bliskim i tym, którzy od zawsze we mnie wierzyli. Pozostałym mam do powiedzenia tylko tyle, że jesteście co najwyżej kamykiem w moich skarpetkach” – napisał Ribery w komentarzu.

Co na to Bayern Monachium?



Jego słowa wywołały prawdziwą burzę. Do sprawy odniosły się także władze Bayernu Monachium, w którym piłkarz gra na codzień. Hasan Salihamidzić, dyrektor sportowy mistrza Niemiec napisał w oświadczeniu, że piłkarz i jego rodzina zostali obrażeni i znieważeni przez internautów. Przedstawiciel klubu podkreślił, że Ribery miał prawo do obrony. W pewnym momencie przekroczył niestety granice i użył słów, które nie mogą być przez nas akceptowane. Rozmawialiśmy z zawodnikiem i poinformowaliśmy go, że zostanie ukarany. Ribery w pełni to zaakceptował – napisał w dalszej części oświadczenia przedstawiciel Bayernu Monachium.

