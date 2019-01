Cristiano Ronaldo pokazał zdjęcie z rodziną. Narzeczona i wszystkie dzieci na jednym ujęciu

Cristiano Ronaldo siedzący na kanapie w towarzystwie narzeczonej, Georginy Rodriguez. Na kolanach trzyma najmłodsze swoje dziecko, 13-miesięczną Alanę. Obok nich 18-miesięczny Mateo. Rodriguez pozuje z kolei trzymając na kolanach bliźniaczkę Mateo, Evę Marię i obejmując najstarszego syna Ronaldo, 8-letniego Cristiano Jr. Takie zdjęcie gracz Juventusu Turyn opublikował na Instagramie, gdzie polubiło je już ponad 7 mln użytkowników.

„Jesteśmy szczęśliwsi niż kiedykolwiek wcześniej”

Portugalczyk chętnie dzieli się zdjęciami, na których pozuje z najbliższymi, jednak rzadko zdarza się, by na jednym ujęciu „zmieścił” całą rodzinę. Po tym, jak do klanu Ronaldo dołączyła córka jego i Rodriguez, rodzina gwiazdora wygląda na jeszcze szczęśliwszą. Potwierdziła to w rozmowie z magazynem „Hello!” narzeczona 33-latka. – To nas definitywnie zbliżyło. Jesteśmy szczęśliwsi niż kiedykolwiek wcześniej – przyznała narzeczona Ronaldo. – Gdy wróciłyśmy ze szpitala do domu, zorganizował obiad-niespodziankę, na który zaprosił naszych najbliższych. Czułam się jak najszczęśliwsza kobieta na świecie. Znalazłam miłość – dodała.

Czytaj także:

Andres Iniesta krytykowany za zdjęcie ze święta Trzech Króli. „To bardzo rozczarowujące”