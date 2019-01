Były gracz Tottenhamu oskarżony o napaść seksualną. Próbował „pocieszyć" kobietę

Do aresztowania Paula Gascoigne doszło 20 sierpnia podczas podróży pociągiem z Yorku do Newcastle. To tam były piłkarz miał pocałować kobietę bez jej zgody oraz ją dotykać. Anglik tłumaczył później na Twitterze, że próbował „pocieszyć” kobietę, którą ktoś nazwał „tłustą krową”. Funkcjonariusze nie przyjęli takiego tłumaczenia, a w poniedziałek Gascoigne stanął przed sądem.

„Skłonność do całowania ludzi”

Jak podaje Sky News, były piłkarz czuł się niepewnie na sali sądowej. Powiedział, że jest zmęczony i odzywał się nawet wtedy, gdy sędzia nie prosił go o zabieranie głosu. – Jestem przerażony. Nie zrobiłem niczego złego – powiedział sportowiec. Po przesłuchaniu, podczas którego wyznaczono datę rozpoczęcia procesu na 14 października, podszedł do członka swojej osobistej ochrony i... pocałował go w policzek. Adwokat Gascoigne, Michelle Heeley, najwyraźniej ma świadomość, że jej klient przejawia dziwne zachowania. Poinformowała sąd, że wielu wezwanych podczas procesu świadków opowie o tym, że były piłkarz ma „skłonność do całowania ludzi bez podtekstu seksualnego” .

Paul Gascoigne ma na swoim koncie występy w takich klubach jak Newcastle United, Tottenham Hotspur czy Lazio Rzym. 57 razy wybiegał na boisko w koszulce reprezentacji Anglii, dla której strzelił 10 bramek. Jeszcze w czasie, gdy czynnie uprawiał sport, zmagał się z uzależnieniem od alkoholu, co znacznie uniemożliwiło mu rozwój kariery. W 2008 roku próbował popełnić samobójstwo. Uratowali go policjanci wezwani na czas przez obsługę hotelu.