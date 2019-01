Trzeci Polak dołącza do wspinaczki na K2. W bazie jest już pierwsza ekipa

Informację o udziale Kowalewskiego przekazał Asghar Ali Porik z agencji Jasmine Tours Pakistan, która odpowiada za logistykę obu zimowych wypraw na K2. Pakistańczyk podkreślił, że trwa załatwianie wszelkich niezbędnych dla Polaka przepustek i pozwoleń.

Tymczasem druga wyprawa, kierowana przez Wasilija Piwcowa, znajduje się już w bazie pod K2. „W obozie bazowym, sądząc po prognozach, jest słonecznie i wietrznie. Na razie ekipa Wisilija Piwcowa buduje base camp, a część jej uczestników udaje się na rekonesans do ABC (zaawansowanego obozu bazowego)” – poinformowała sekretarz prasowa wyprawy Elena Laletina. Informując o postępach ekipy Aleksa Txikona podała, że obecnie jest w drodze z Goro II do Concordii. Potwierdziła też, że do wyprawy dołącza Waldemar Kowalewski.

Kowalewski będzie trzecim Polakiem w ekipie Txikona. Wcześniej do ekspedycji kierowanej przez Baska dołączyli Marek Klonowski i Paweł Dunaj.