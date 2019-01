Petr Cech zapowiedział zakończenie kariery. „Osiągnąłem wszystko”

Chociaż Petr Cech ma na swoim koncie efektowne parady, a na półce w domu zgromadził wiele trofeów, to wciąż jest kojarzony głównie za sprawą kontuzji, którą odniósł w 2006 roku. Po tym, jak czeski bramkarz podczas meczu ligowego zderzył się ze Stephenem Huntem, konieczna okazała się operacja czaszki. Odtąd zawodnik wybiegał na boisko w charakterystycznym kasku, który nie przeszkadzał mu jednak w niejednokrotnym ratowaniu kolegów z defensywy przed utratą bramki.

Co osiągnął Petr Cech?

Cech w maju skończy 36 lat, a bieżący sezon ligowy spędza głównie na ławce rezerwowych, wybiegając na murawę przede wszystkim w spotkaniach pucharowych. Chociaż czeski bramkarz występował m.in. w Sparcie Praga i Stade Rennais, to największy rozgłos przyniosła mu gra dla Chelsea Londyn, z którą kilkukrotnie sięgał po mistrzostwo i puchary krajowe, a do tych sukcesów dołożył triumf w Lidze Mistrzów i Lidze Europy. W 2015 roku przeniósł się do Arsenalu Londyn, który będzie jego ostatnim przystankiem w bogatej karierze klubowej. Oprócz tego, Cech ma na koncie 180 występów w reprezentacji narodowej.