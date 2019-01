Petr Cech zapowiedział zakończenie kariery. „Osiągnąłem wszystko”

Chociaż Petr Cech ma na swoim koncie efektowne parady, a na półce w domu zgromadził wiele trofeów, to wciąż jest kojarzony głównie za sprawą kontuzji, którą odniósł w 2006 roku. Po tym, jak czeski bramkarz podczas meczu ligowego zderzył się ze Stephenem Huntem, konieczna okazała się operacja czaszki. Odtąd zawodnik wybiegał na boisko w charakterystycznym kasku, który nie przeszkadzał mu jednak w niejednokrotnym ratowaniu kolegów z defensywy przed utratą bramki.

Co osiągnął Petr Cech?

Cech w maju skończy 36 lat, a bieżący sezon ligowy spędza głównie na ławce rezerwowych, wybiegając na murawę przede wszystkim w spotkaniach pucharowych. Chociaż czeski bramkarz występował m.in. w Sparcie Praga i Stade Rennais, to największy rozgłos przyniosła mu gra dla Chelsea Londyn, z którą kilkukrotnie sięgał po mistrzostwo i puchary krajowe, a do tych sukcesów dołożył triumf w Lidze Mistrzów i Lidze Europy. W 2015 roku przeniósł się do Arsenalu Londyn, który będzie jego ostatnim przystankiem w bogatej karierze klubowej. Oprócz tego, Cech ma na koncie 180 występów w reprezentacji narodowej.

„To jest mój 20 sezon jako profesjonalnego zawodnika. Mija także 20 lat, odkąd podpisałem pierwszy profesjonalny kontakt, więc czuję, że jest to odpowiedni czas ogłoszenie, że kończę karierę po tym sezonie” – napisał Cech na Twittrze. – „Podczas 15 lat rozegranych w Premier League zdobyłem każde możliwe trofeum i osiągnąłem wszystko, co mogłem osiągnąć” – dodał zawodnik. Zapowiedział także, że będzie pracował ciężko na to, by Arsenal w tym sezonie zdobył jeszcze jedno trofeum.

Czytaj także:

Błaszczykowski, Królewski i jego przyjaciel pożyczą Wiśle 4 mln zł. „Piłkarze zostaną spłaceni”