Stephane Antiga odchodzi z ONICO Warszawa. Kto może go zastąpić?

Prezes ONICO Warszawa Piotr Gacek potwierdził oficjalnie informację, która już od kilku dni pojawiała się w mediach. Po zakończeniu sezonu Stephane Antiga przestanie być szkoleniowcem stołecznej drużyny. – Jesteśmy po spotkaniu z trenerem Stephanem Antigą i wspólnie ustaliliśmy, że jest to moment, w którym możemy potwierdzić, że jego umowa, która wygasa po zakończeniu sezonu 2018/2019, nie zostanie przedłużona. Zdajemy sobie sprawę, że środek sezonu nie jest idealnym momentem na takie informacje, ale chcieliśmy zachować się fair wobec Stephane’a, sztabu i zawodników, którzy powinni wiedzieć, jak wygląda sytuacja, aby niepotrzebnie nie skupiać się na doniesieniach prasy. Nasze rozmowy przebiegały w dobrej atmosferze i mogę zapewnić, że obie strony będą w stu procentach wywiązywać się z umowy do końca jej obowiązywania – przekazał dyrektor sportowy stołecznej drużyny.

Drużyna nie podaje oficjalnie powodów nieprzedłużenia kontraktu z trenerem. – Nieco inaczej patrzyliśmy na aspekty związane z kadrą zespołu i prowadzeniem drużyny. Szczegóły tych rozmów niech zostaną w naszych gabinetach. Stephane wykonał w Warszawie kawał dobrej roboty, drużyna ze stolicy znów walczy o najwyższe cele w PlusLidze i za to jesteśmy mu wdzięczni. Jestem przekonany, że do końca sezonu zachowamy pełen profesjonalizm i w żaden sposób nie wpłynie to na walkę zespołu o medale, bo taki jest teraz nasz cel – powiedział jedynie Gacek.

Kto zamiast Antigi?

Na chwilę obecną nie wiadomo, kto go zastąpi. Nieoficjalnie mówi się, że nowym trenerem ONICO zostanie Włoch Andrea Anastasi. 59-letni Andrea Anastasi to były selekcjoner reprezentacji Polski, zdobył z nią m.in. złoty medal Ligi Światowej. Był także selekcjonerem Włoch i Hiszpanii, a ostatnio trenował kadrę Belgii. Od 2014 r. jest związany z Treflem Gdańsk. Media spekulują, że Stephane Antiga mógłby zostać szkoleniowcem Skry Bełchatów.