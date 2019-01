PŚ w Zakopanem. Skoczkowie wybrali utwory, do których będą skakać. Piotr Żyła zaskoczył

Podczas sobotniego konkursu na Wielkiej Krokwi w związku z żałobą narodową nie będzie oprawy muzycznej. – Nie będzie muzyki, tylko głos spikera i sama rywalizacja sportowa. Kibice, którzy przyjeżdżają do Zakopanego, są najlepsi na świecie. Na pewno będą potrafili zachować się w sposób stosowny do sytuacji – powiedział Wojciech Gumny. Oprawa muzyczna pojawi się za to w niedzielę podczas konkursu indywidualnego. Zawodnicy mieli możliwość samodzielnego wyboru, do jakiej piosenki będą skakać. Piotr Żyła będzie skakał przy piosence „Sound of Silence” z Simon and Garfunkel, którą podczas marszu milczenia żegnano prezydenta Gdańska. – Piotrek, kojarzony zawsze z radosną humorystyczną stroną, we Włoszech, czyli kilka godzin przed śmiercią pana Pana Pawła Adamowicza, wybrał utwór, który przecież jest odtwarzany podczas wielu zgromadzeń mających na celu czczenie pamięci Adamowicza – przyznał na łamach TVP Sport Michał Sieczko odpowiedzialny za oprawę podczas zawodów.

Kamil Stoch wybrał utwór Dropkick Murphys „I'm shipping up to Boston”. Dawidowi Kubackiemu będzie towarzyszył Najlepszy Przekaz w Mieście z utworem „Zawsze do celu”, a Maciej Kot postawił na duet David Guetta & Sia – „Titanium”.

Trudne warunki pogodowe

Tymczasem warunki pogodowe w Zakopanem nadal są bardzo trudne. Od świąt Bożego Narodzenia praktycznie codziennie pada śnieg. Biały puch zasypał nie tylko ulice, ale również Wielką Krokiew i trybuny dla kibiców. Ponadto, na piątek 18 stycznia zapowiadany jest średni wiatr na poziomie 5 m/s, a podmuchy mają sięgać nawet 15 m/s. W takich warunkach rywalizacja byłaby bardzo trudna. Meteorolodzy zapowiadają także, że w czasie sobotniego konkursu wiatr nie powinien przekraczać 2,5-3 m/s.

Program PŚ w Zakopanem:

Piątek, 18.01.2019

11:00 – Odprawa techniczna

16:00 – Oficjalny trening

18:00 – Kwalifikacje



Sobota, 19.01.2019

15:00 – Seria próbna

16:15 – Pierwsza seria konkursu drużynowego



Niedziela, 20.01.2019

15:00 – Seria próbna

16:00 – Pierwsza seria konkursu indywidualnego

