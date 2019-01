Krzysztof Piątek przechodzi do Milanu. Kibice już tworzą MEMY

Jeszcze kilka tygodni temu spekulowano, że Krzysztof Piątek przejdzie do Realu Madryt. Plotki o transferze do „Królewskich” szybko ucichły, a czołówki gazet zajęły teksty łączące reprezentanta Polski z AC Milan. Sprawa była o tyle skomplikowana, że przejście do Mediolanu łączyło się z szeregiem warunków.

Warunki transferu

Klub prowadzony przez Gennaro Gattuso musiał najpierw przeprowadzić pewne roszady kadrowe, by pozyskanie napastnika stało się realne. Po tym, jak Gonzalo Higuain przeszedł z Milanu do Chelsea (wcześniej z londyńskiego klubu do Atletico Madryt powędrował Alvaro Morata), szanse Piątka na transfer do Milanu wzrosły, a w środę ogłoszono ostateczną decyzję w tej sprawie.

Reprezentant Polski, który w ostatnim sezonie reprezentował barwy Genoi, przeszedł do Milanu na zasadzie definitywnego transferu. Poprzedni pracodawca zawodnika zarobił na tej transakcji 35 mln euro. Kontrakt będzie obowiązywał przez pięć lat. Piątek jest jednym z najbardziej bramkostrzelnych zawodników ligi włoskiej. W obecnym sezonie ma na swoim koncie 13 trafień.

Oficjalna prezentacja zawodnika odbędzie się w czwartek 23 stycznia o godzinie 13.